Дркушич: «Первый тайм против «Спартака» у «Зенита» не получился»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич прокомментировал победу над «Спартаком» в 21-м туре РПЛ.

— Принципиальная игра против хорошего соперника. Действительно, первый тайм у нас не получился так, как мы хотели. Но все равно такие игры, как сегодня, надо выигрывать. Мы это сделали.

— Соболев отпраздновал гол в ворота бывшей команды. Как считаешь, правильно ли это?

— Не знаю. Наверное, очень много эмоций у него в последнее время. Очень хорошо играет, забивает. Я только рад, что он забил.

— Ты ничего плохого в этом не видишь?

— Каждый делает то, что хочет.

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