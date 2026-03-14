Адамов: «Во всех последних играх Соболев выходит с большим настроем»

Вратарь «Зенита» Денис Адамов в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре нападающего команда Александра Соболева в 21-м туре РПЛ со «Спартаком» (2:0). Соболев в этом матче забил гол.

«Было ощущение, что Соболев сегодня особенно настроился на «Спартак»? Во всех последних играх он всегда выходит так — с большим настроем. Понятное дело, что бывшая команда. Наверное, настрой был чуть больше, чем обычно. Видел ли предматчевый ролик «Спартака»? Не видел», — сказал «СЭ» Адамов.

«Зенит» (45 очков) занимает второе место в РПЛ. В следующем туре команда 22 марта на выезде сыграет с московским «Динамо».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.