Ещенко о поражении «Спартака»: «Счет не по игре. Матч был ничейный»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение команды в матче 21-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Счет не по игре. Зачем нужно было Солари держать за майку Сантоса, который убегает от ворот. Это ненужная индивидуальная ошибка. А так «Спартак» неплохо смотрелся, создавал моменты. Мне кажется, что матч был ничейным. Просто две ошибки в обороне красно-белых принесли «Зениту» победу. А так хозяева мало создавали моментов», — сказал Ещенко «СЭ».

«Зенит» (45 очков) занимает второе место в РПЛ. «Спартак» с 35 очками идет шестым в турнирной таблице.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.