Дивеев о судействе и пенальти в матче «Зенита» с «Локомотивом»: «Не знаю, что я им сделал и где насолил»
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев прокомментировал назначенный пенальти в концовке матча с «Локомотивом» (0:0) в 26-м туре РПЛ.
На 90+9-й минуте 11-метровый не реализовал форвард железнодорожников Николай Комличенко. Главный арбитр Алексей Сухой принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора. Судьи увидели игру рукой со стороны Дивеева.
— Я не знаю, что я им сделал и где насолил, — сказал Дивеев. — Я говорю честно, я не коснулся мяча. Если бы даже коснулся, мне интересны трактовки. Поговорил с судьей после матча. Он говорит, что я посмотрю повтор и увижу касание. Но я говорю, что я не касался. Если бы это был 100-процентный пенальти, никто слова бы не сказал. Но тут как будто предвзятое отношение ко мне.
— Что делать с судьями?
— Пускай сами разбираются. Я не понимаю, честное слово.
— Хотелось бы поговорить с Мажичем с глазу на глаз?
— Нет, не хочу, я футболист, а не судья.
— Что произошло в конце? Кто был зачинщиком потасовки?
— Судья. Он завел всех. Он, вместо того, чтобы остудить всех, наоборот, подкидывал дров. Вот все и разгорелись.
— Александр Мостовой сказал, что «Зенит» в последних матчах добивается результата, скрепя зубы? Вы согласны?
— Да, согласен. Последние матчи — очень тяжелые. Но это ожидаемо. Все настраиваются на «Зенит», как на лидера таблицы. Все хотят победить нас. Когда «Оренбург» нас победил, у всех было много радости.
«Зенит» набрал 56 очков и занимает первое место в таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|0
|3
|30-13
|30
|
2
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|25-10
|26
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
7
|Балтика
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
8
|Оренбург
|13
|3
|8
|2
|14-12
|17
|
9
|Крылья Советов
|13
|3
|6
|4
|17-20
|15
|
10
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
11
|Динамо Мх
|13
|4
|1
|8
|16-26
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|16-23
|12
|
14
|Локомотив
|13
|2
|5
|6
|16-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|0 : 4
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|0 : 3
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1