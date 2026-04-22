Дивеев о судействе и пенальти в матче «Зенита» с «Локомотивом»: «Не знаю, что я им сделал и где насолил»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев прокомментировал назначенный пенальти в концовке матча с «Локомотивом» (0:0) в 26-м туре РПЛ.

На 90+9-й минуте 11-метровый не реализовал форвард железнодорожников Николай Комличенко. Главный арбитр Алексей Сухой принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора. Судьи увидели игру рукой со стороны Дивеева.

— Я не знаю, что я им сделал и где насолил, — сказал Дивеев. — Я говорю честно, я не коснулся мяча. Если бы даже коснулся, мне интересны трактовки. Поговорил с судьей после матча. Он говорит, что я посмотрю повтор и увижу касание. Но я говорю, что я не касался. Если бы это был 100-процентный пенальти, никто слова бы не сказал. Но тут как будто предвзятое отношение ко мне.

— Что делать с судьями?

— Пускай сами разбираются. Я не понимаю, честное слово.

— Хотелось бы поговорить с Мажичем с глазу на глаз?

— Нет, не хочу, я футболист, а не судья.

— Что произошло в конце? Кто был зачинщиком потасовки?

— Судья. Он завел всех. Он, вместо того, чтобы остудить всех, наоборот, подкидывал дров. Вот все и разгорелись.

— Александр Мостовой сказал, что «Зенит» в последних матчах добивается результата, скрепя зубы? Вы согласны?

— Да, согласен. Последние матчи — очень тяжелые. Но это ожидаемо. Все настраиваются на «Зенит», как на лидера таблицы. Все хотят победить нас. Когда «Оренбург» нас победил, у всех было много радости.

«Зенит» набрал 56 очков и занимает первое место в таблице РПЛ.

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