Агент Комличенко Клюев: «Мировые звезды не забивали пенальти»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы форварда «Локомотива» Николая Комличенко, отреагировал на незабитый пенальти в матче с «Зенитом» (0:0) в 26-м туре РПЛ.

«Он хорошо вышел, имел два момента, сам заработал пенальти. Пенальти — это лотерея. Мировые звезды не забивали. Николай — сильная личность. Забьет в следующей игре», — сказал Ключев.

11-метровый был назначен за игру рукой защитника «Зенита» Игоря Дивеева. Главный арбитр Алексей Сухой принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.

«Локомотив» с 49 очками располагается на третьей строчке в таблице.

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