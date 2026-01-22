«Зенит» разгромил «Шанхай Порт» на зимних сборах в Дохе

«Зенит» одержал крупную победу над «Шанхай Порт» в товарищеском матче на первом зимнем сборе в Дохе (Катар) — 4:1.

Голы сине-бело-голубых забили Луис Энрике, Педро, Александр Соболев и Александр Ерохин. Автором единственного забитого мяча китайской команды стал Лян Цзиньхун.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками. Питерцы уступают лидирующему «Краснодару» 1 очко.

«Шанхай Порт» стал победителем китайской Суперлиги в сезоне-2025. Команда в борьбе за золотые медали на 2 очка опередила «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.

Товарищеский матч

«Зенит» (Россия) — «Шанхай Порт» (Китай) — 4:1 (2:0)

Голы: Луис Энрике, 11 (1:0). Педро, 20 (2:0). Соболев, 71 (3:0). Ерохин, 81 (4:0). Лян Цзиньхун, 90 (4:1).

«Зенит»: Д.Адамов (Латышонок, 46), Нино (А.Адамов, 46), Дивеев (Алип, 46), Вега (Дркушич, 46), Мостовой (Касаджиков, 62), Глушенков (Эракович, 46), Барриос (Ерохин, 46), Соболев (Косарев, 72), Луис Энрике (Михайлов, 46), Педро (Кондаков, 46), Мантуан (Иванов, 46)