Источник: «Нижний Новгород» рассматривает возможность перехода узбекского форварда Джиянова

«Нижний Новгород» проявляет интерес к нападающему ташкентского «Олимпика» Русланбеку Джиянову, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, нижегородский клуб активно изучает узбекский футбольный рынок. Со стороны «Нижнего Новгорода» был интерес к защитнику Иброхимхалилу Юлдошеву и другим игрокам.Отмечается, что трансфер Джиянова, вероятнее всего, состоится летом.

21-летний Джиянов в прошлом сезоне провел 25 матчей в чемпионате Узбекистана, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. В ноябре 2022 года Джиянов дебютировал за основную сборную Узбекистана в матче против России. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

«Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 17 матчах.