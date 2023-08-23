Дуглас Сантос — о Венделе: «Готовился в Бразилии. Находится в хорошей форме»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос оценил форму полузащитника клуба Вендела.

— Что думаете о Венделе? 2 гола без предсезонной подготовки.

— Он готовился в Бразилии. Вендел находится в хорошей форме. Он смог нам помочь.

25-летний бразилец пропустил старт сезона. Сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры о его продаже с другими клубами. Вендел вернулся в расположение клуба 25 июля.