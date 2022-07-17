Кузьмичев об Оздоеве в «Урале»: «Было бы круто»

Защитник «Урала» Кузьмичев отреагировал на новость об интересе клуба к Оздоеву

Защитник «Урала» Иван Кузьмичев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Магомеда Оздоева в клуб из Екатеринбурга.

Вчера, 16 июля Оздоев посетил матч 1-го тура РПЛ ЦСКА — «Урал» (0:2) и смотрел игру в ложе руководства екатеринбуржцев. «СЭ» сообщал, что 29-летний россиянин может продолжить карьеру в «Урале».

— Ничего не слышал про это (интерес «Урала» к Оздоеву"). Было бы круто, если бы он перешел в «Урал», неплохой футболист. Была бы неплохая связка в центре поля с Шатовым, — сказал Кузьмичев.

Оздоев стал свободным агентом по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением контракта с «Зенитом». В прошлом сезоне футболист забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за команду из Санкт-Петербурга.