Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в первом туре РПЛ в матче против «Ахмата».

«Игра была равна. «Спартак» особо не порадовал. Но гол, который забил Мозес, крайне красивый, им можно любоваться и любоваться. В целом пока оптимизма не наблюдается. Матч получился необычным, странноватым», — сказал Пресняков «СЭ».

На 42-й минуте за две желтые карточки с поля был удален защитник «Спартака» Мацей Рыбус, проводивший свой первый матч за красно-белых в чемпионате России.

Также в концовке встречи главный арбитр Владислав Безбородов принял несколько спорных решений в пользу «Ахмата».