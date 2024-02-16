Игрок «Урала» Кики: «Отвечаю своим друзьям-футболистам, что переезд в Россию — хорошая возможность со всех сторон»

Защитник «Урала» Кики заявил, что переезд в Россию — это хорошая возможность для футболистов.

«Меня спрашивают об этом, потому что я первый, кто из моего окружения футболистов перебрался в Россию. Вопросы в первую очередь бывают о стране, чемпионате, уровне футбола. Я отвечаю, что переезд сюда — хорошая возможность со всех сторон», — приводит слова Кики Metaratings.ru.

Кики перешел в «Урал» 1 июля 2023 года на правах свободного агента. За команду из Екатеринбурга 29-летний португалец сыграл 13 матчей, в которых он оформил 1 голевую передачу. Контракт футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

После 18 туров РПЛ черно-оранжевые идут на 12-м месте, набрав 19 очков.