Павлюченко: «Игнатов пока сыроват, через годика два станет очень сильным футболистом»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко оценил игру полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова.

«Игнатов пока сыроват, чтобы его называть лидером атак. В будущем у него хорошие перспективы. Думаю, через годика два он станет очень сильным футболистом», — приводит слова Павлюченко Legalbet.

В нынешнем сезоне Игнатов сыграл 21 матч, в которых отметился 3 мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 2,80 миллиона евро. Контракт хавбека со «Спартаком» истекает 31 декабря 2025 года.