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16 февраля, 17:00

Адвокат Пашков рассказал, безопасно ли Промесу находиться в России

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Известный российский адвокат Максим Пашков рассказал «СЭ», может ли Квинси Промес чувствовать себя в безопасности в России, на фоне приговора в Нидерландах.

— Думаю, да. К тому же надо учитывать политическую ситуацию. Никто по щелчку не побежит исполнять запрос Нидерландов. И еще немаловажно — хорошая репутация Квинси в России. Эти риски тоже будут просчитывать.

Безусловно, вопрос об экстрадиции Промеса, если таковой запрос последует, будет решаться не только в юридической плоскости — ведь у «Спартака» есть болельщики не только на улице, но и в высоких коридорах. Кстати, один из таких болельщиков — глава МИД Сергей Лавров. Не думаю, что Лавров будет вмешиваться в вопросы правосудия, но то, что этот фактор будут держать в уме — несомненно.

Квинси Промес. «Экстрадиция Промеса может иметь политический подтекст. Нидерланды — в списке недружественных стран»

В советские времена Гришин Виктор Васильевич, секретарь Московского горкома КПСС и член Политбюро, был одним из главных болельщиков «Спартака». И когда Бесков не соглашался возглавить красно-белых, упирался, его вызвали в МВД и сказали — политбюро приказало. Все. Ничего с этим не поделаешь.

Что бы «Зенит» не говорил, «Спартак» — самый популярный клуб России. И этот фактор будет учитываться. Промес, при всех негативных моментах, действительно вошел в историю клуба. На это обратят внимание — неофициально, конечно, не в бумагах. Но будет учтено людьми при принятии решения, — сказал адвокат «СЭ».

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

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