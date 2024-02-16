Адвокат Пашков рассказал, безопасно ли Промесу находиться в России

Известный российский адвокат Максим Пашков рассказал «СЭ», может ли Квинси Промес чувствовать себя в безопасности в России, на фоне приговора в Нидерландах.

— Думаю, да. К тому же надо учитывать политическую ситуацию. Никто по щелчку не побежит исполнять запрос Нидерландов. И еще немаловажно — хорошая репутация Квинси в России. Эти риски тоже будут просчитывать.

Безусловно, вопрос об экстрадиции Промеса, если таковой запрос последует, будет решаться не только в юридической плоскости — ведь у «Спартака» есть болельщики не только на улице, но и в высоких коридорах. Кстати, один из таких болельщиков — глава МИД Сергей Лавров. Не думаю, что Лавров будет вмешиваться в вопросы правосудия, но то, что этот фактор будут держать в уме — несомненно.

В советские времена Гришин Виктор Васильевич, секретарь Московского горкома КПСС и член Политбюро, был одним из главных болельщиков «Спартака». И когда Бесков не соглашался возглавить красно-белых, упирался, его вызвали в МВД и сказали — политбюро приказало. Все. Ничего с этим не поделаешь.

Что бы «Зенит» не говорил, «Спартак» — самый популярный клуб России. И этот фактор будет учитываться. Промес, при всех негативных моментах, действительно вошел в историю клуба. На это обратят внимание — неофициально, конечно, не в бумагах. Но будет учтено людьми при принятии решения, — сказал адвокат «СЭ».