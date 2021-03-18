Защитник «Урала» о конфликте с журналистом: «Были бы во дворе, то я бы ему по роже дал»

Защитник «Урала» Игорь Калинин, который в перерыве матча 23-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (1:5) поругался с журналистом Александром Неценко, рассказал подробности конфликта.

После первого тайма 25-летний футболист во время флеш-интервью на повышенных тонах общался с корреспондентом. Калинину не понравилось, что Неценко смеялся, когда задавал ему вопросы. После игры они помирились.

«Журналист только что подошел, извинился. В первую очередь, мы же не во дворе играем. Журналист должен подбирать выражения. Он подошел, извинился, все нормально. Пожали руки, конфликт исчерпан. Накипело? Команда проигрывает 0:3. Так говорить — это некрасиво, это неуважение к футболистам. Если бы мы были во дворе, то я бы ему по роже дал, то есть по лицу. Но надо отдать должное, он подошел, извинился, конфликт закрыли», — сказал Калинин.

«Спартак» с 44 баллами занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» — 12-я строчка и 26 очков.

(Севастиан Терлецкий)