Администратор «Зенита» потерял работу. Перед матчем с «Рубином» клуб забыл форму

Как стало известно «СЭ», администратор и кит-менеджер «Зенита» Юрий Гусаков спустя 16 лет непрерывной работы в клубе ушел со своей должности. В его обязанности входили заказ, получение, выдача экипировки на каждый матч и каждые тренировочные сборы сине-бело-голубых.

Его профиль скрыт с сайта «Зенита» — сейчас среди администраторов указаны только Антон Костровский, Алексей Фролов и Бако Почоев.

Напомним, 8 марта издание «Бизнес Онлайн» сообщило о том, что «Зенит» прилетел на матч 21-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги с «Рубином» без комплектов игровой формы. Сине-бело-голубым пришлось заказывать дополнительный чартерный рейс из Санкт-Петербурга в Казань, который вовремя привез экипировку.

«Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — вторая строчка и 44 балла.