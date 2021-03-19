Администратор «Зенита» потерял работу. Перед матчем с «Рубином» клуб забыл форму
Как стало известно «СЭ», администратор и кит-менеджер «Зенита» Юрий Гусаков спустя 16 лет непрерывной работы в клубе ушел со своей должности. В его обязанности входили заказ, получение, выдача экипировки на каждый матч и каждые тренировочные сборы сине-бело-голубых.
Его профиль скрыт с сайта «Зенита» — сейчас среди администраторов указаны только Антон Костровский, Алексей Фролов и Бако Почоев.
Напомним, 8 марта издание «Бизнес Онлайн» сообщило о том, что «Зенит» прилетел на матч 21-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги с «Рубином» без комплектов игровой формы. Сине-бело-голубым пришлось заказывать дополнительный чартерный рейс из Санкт-Петербурга в Казань, который вовремя привез экипировку.
«Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — вторая строчка и 44 балла.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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