9 ноября, 10:50

Защитник «Спартака» Ву сравнил нападающих клуба с Месси, Неймаром и Мбаппе

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник «Спартака» Кристофер Ву ответил на вопрос «СЭ» об уровне нападающих красно-белых.

— Во Франции ты играл против Месси, Неймара и Мбаппе. Можешь ли сравнить их трио с нападающими российского клуба, может, «Спартака»?

— Нет, сравнивать здесь невозможно. Ведь мы говорим, возможно, о лучших футболистах в истории. Так что сравнивать сложно.

— Если бы ваши игроки, «Спартака» были в прайме, они могли бы с ними тягаться?

— Конечно!

После 14 туров «Спартак» с 22 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

ФК Спартак (Москва)
Кристофер Ву
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
  • Kirill Boglovsky

    договаривайте уже ...и сравнение оказалось далеко не в их пользу

    09.11.2025

  • СереХа

    Это. Какой то. Позор...

    09.11.2025

  • Степочкин

    И кто ж ему такой "гениальный " вопрос задал?) Антонов, представляешь что Ву о тебе подумал? Но как порядочный человек конечно ответил.

    09.11.2025

  • Бананоид

    вот реально не поймёшь кто макака в этом диалоге...

    09.11.2025

  • Sinaron

    Очередная чушь от Антонова.

    09.11.2025

  • Старичела

    Какая-то глупость

    09.11.2025

