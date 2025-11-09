Защитник «Спартака» Ву сравнил нападающих клуба с Месси, Неймаром и Мбаппе
Защитник «Спартака» Кристофер Ву ответил на вопрос «СЭ» об уровне нападающих красно-белых.
— Во Франции ты играл против Месси, Неймара и Мбаппе. Можешь ли сравнить их трио с нападающими российского клуба, может, «Спартака»?
— Нет, сравнивать здесь невозможно. Ведь мы говорим, возможно, о лучших футболистах в истории. Так что сравнивать сложно.
— Если бы ваши игроки, «Спартака» были в прайме, они могли бы с ними тягаться?
— Конечно!
После 14 туров «Спартак» с 22 очками располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.
Новости