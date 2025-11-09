Дзюба назвал странной историю с попыткой похищения Мостового

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал инцидент с попыткой похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

«Удивило, что Андрей не может отбиться от непонятно кого. А если серьезно, то странная история», — цитирует Дзюбу ТАСС.

Нападение на Мостового произошло в ночь на 23 октября на Вязовой улице в Санкт-Петербурге, когда футболист выходил из продуктового магазина и направлялся к своему автомобилю. Злоумышленники подбежали к полузащитнику, начали хватать его за руки, пытаясь затащить в микроавтобус, однако Мостовому удалось отбиться от нападавших.