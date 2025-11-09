Футбол
9 ноября, 11:36

Дзюба назвал странной историю с попыткой похищения Мостового

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал инцидент с попыткой похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

«Удивило, что Андрей не может отбиться от непонятно кого. А если серьезно, то странная история», — цитирует Дзюбу ТАСС.

Нападение на Мостового произошло в ночь на 23 октября на Вязовой улице в Санкт-Петербурге, когда футболист выходил из продуктового магазина и направлялся к своему автомобилю. Злоумышленники подбежали к полузащитнику, начали хватать его за руки, пытаясь затащить в микроавтобус, однако Мостовому удалось отбиться от нападавших.

Источник: ТАСС
  • Sparta

    они им так и рассказали что хотели такую сумму, без никаких отмазок? это чисто из-за интереса, никого обидеть не хочу...

    09.11.2025

  • olc

    Этой истории уже много дней, и сумма выкупа прозвучала до поимки преступников. Мостового пытались похитить 23 октября. " Похитить Мостового пытались те же люди, что и зятя депутата Госдумы Скрыться злоумышленникам не получилось. К тому же, они оставили следы от другого преступления. По данным следствия, утром 25 октября те же люди силой посадили в свою машину зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова Сергея Селегеня. Причем дело происходило все на той же Вязовой улице. Как выяснилось позже, похищение злоумышленники организовали ради выкупа в 10 млн рублей. На жертву даже надели наручники и угрожали ему пистолетом, а Селегень перевёл преступникам 210 тысяч рублей. Еще 2,5 млн рублей зять депутата пообещал отдать через свою жену, которая, якобы, должна была привести деньги к дому на Вязовой улице."

    09.11.2025

  • МаратХ

    История похищения в раздевалке денег у Быстрова не странная?

    09.11.2025

  • Gogy

    это не он узнал,а правозахоранительные органы после допроса похитителей. Перед тем как ляля,надо бы углубиться в тему

    09.11.2025

  • Sparta

    )))

    09.11.2025

  • olc

    Да, весьма странно и когда он узнал,что похитители хотят выкуп 10 млн.? Когда убегал, а они ему в след кричали?

    09.11.2025

  • Djin Ignatov

    Не похоже что его хотели похитить ! Если бы хотели , два удара по толкушке и готово ! Похоже на детское похищение или просто инсценировано ? Да и птица не та которая что то особенно играет в команде !

    09.11.2025

  • Джон Сильвер

    Дзюба сам очень странный человек,то "чучу отчебучит",то сделает что-то весьма чуднОе..

    09.11.2025

  • Артемон Доберманов

    ... ну..у каждого своя странная история нет-нет да и произойдет

    09.11.2025

  • Cб.Антарктиды

    Артем,страная ситуация это когда ты поперся в туретчину и сыграл 1!!! матч. Вместо того чтобы поехать в Дженоа и наколотить там груду мячей

    09.11.2025

