9 ноября, 10:30

«Крылья Советов» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Крылья Советов» и «Зенит» сыграют в чемпионате России 9 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Крылья Советов» и «Зенит» сыграют в 15-м туре РПЛ в воскресенье, 9 ноября. Матч в Самаре на стадионе «Самара Арена» начинается в 13.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.
09 ноября, 13:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:1
Зенит

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча самарцев и питерцев. Ключевые события и результат игры «Крылья Советов» — «Зенит» также изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Игру «Крылья Советов» — «Зенит» в прямом эфире показывают телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 12.555 мск, за 5 минут до игры.

&laquo;Крылья Советов&raquo; сыграют с &laquo;Зенитом&raquo; в&nbsp;матче 15-го тура РПЛ.«Крылья Советов» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Крылья Советов» после 14 туров чемпионата России занимали 13-е место с 13 очками, предыдущим соперником самарцев было махачкалинское «Динамо» (0:2). У «Зенита» — 29 очков и третья строчка, в предыдущем туре сине-бело-голубые обыграли «Локомотив» (2:0).

РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
