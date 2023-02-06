Защитник «Спартака» Тавареш: «Сыграли отлично. Очень рады за такой результат»

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш коротко подвел итоги матча Winline Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара» (4:0).

— Хорошая игра. Мы сыграли отлично. Очень рады за такой результат, — сказал защитник.

«Спартак», набравший 5 очков, возглавляет турнирную таблицу. «Краснодар» (3) идет на третьей строчке.

В следующем матче красно-белые 10 февраля встретятся с «Сочи» (3 очка, второе место), а краснодарцы днем позднее сыграют против замыкающего таблицу турнира «Ростова» (1 очко).