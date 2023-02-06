Агент заявил, что Малком и Клаудиньо точно останутся в «Зените» до лета

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы Малкома и Клаудиньо, заявил, что футболисты доиграют текущий сезон в «Зените».

«Малком и Клаудиньо 100% останутся в «Зените» до лета. Сейчас об уходе даже речи быть не может. А дальше будет видно», — приводит слова Гарсии Sport24.

В январе «Зенит» вел переговоры о переходе Малкома в «ПСЖ», но сделка так и не состоялась. Сообщалось, что интерес на трансферном рынке был и к Клаудиньо.