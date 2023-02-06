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Сегодня, 21:57

Агент заявил, что Малком и Клаудиньо точно останутся в «Зените» до лета

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы Малкома и Клаудиньо, заявил, что футболисты доиграют текущий сезон в «Зените».

«Малком и Клаудиньо 100% останутся в «Зените» до лета. Сейчас об уходе даже речи быть не может. А дальше будет видно», — приводит слова Гарсии Sport24.

В январе «Зенит» вел переговоры о переходе Малкома в «ПСЖ», но сделка так и не состоялась. Сообщалось, что интерес на трансферном рынке был и к Клаудиньо.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-06-agent-malkom-i-klaudino-100-ostanutsya-v-zenite-do-leta-a-dalshe-budet-vidno
Клаудиньо
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