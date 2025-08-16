Литвинов — о ничьей с «Зенитом»: «Это может стать отправной точкой»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал ничью с «Зенитом» (2:2) в матче 5-го тура РПЛ.

— Сегодня все отдали 200 процентов от максимума, — начал Литвинов. — Обидно, что не смогли победить. Но, думаю, это может стать отправной точкой.

— Казалось, что были какие-то игры разума от «Зенита» перед пенальти Барко?

— Нет, не сказалась. Человеческий фактор. Это уже не первый раз. То же самое было у Альвареса.

— Влияют ли слухи об отставке Станковича?

— Мы об этом не думаем. Не обсуждаем это точно, — сказал Литвинов.

«Спартак» (5 очков) занимает 11-е место в РПЛ. «Зенит» (6) идет восьмым в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Рубином», а «Зенит» дома примет махачкалинское «Динамо». Обе игры пройдут 23 августа.