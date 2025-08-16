Тренер «Спартака» Сакич заявил, что красно-белые доминировали в матче с «Зенитом»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич подвел итоги матча против «Зенита» (2:2) в 5-м туре РПЛ.

Главный тренер красно-белых Деян Станкович по личным обстоятельствам не пришел на пресс-конференцию.

— Сегодня мы провели хороший матч. Команда играла отлично, делала все, что мы готовили. «Спартак» доминировал на поле, создавал моменты. К сожалению, не смогли реализовать большее количество моментов. Сейчас такой период, когда все идет против нас. Но уверен, что рано или поздно это закончится. Надеюсь, что как можно раньше, — сказал Сакич на пресс-конференции.

«Спартак» (5 очков) занимает 11-е место в РПЛ. «Зенит» (6) идет восьмым в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Рубином», а «Зенит» дома примет махачкалинское «Динамо». Обе игры пройдут 23 августа.