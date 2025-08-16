Сакич — об игре Угальде: «Он сыграл на своем месте и сыграл прекрасно»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич поделился мнением об игре нападающего Манфреда Угальде в 5-м туре РПЛ с «Зенитом» (2:2).

— Выход Угальде в центре атаки стал ключевым для «Спартака». Согласны с тем, что именно его размещение на родной позиции принесло «Спартаку» очень многое?

— Недавно я говорил, что сами по себе цифры и схемы не имеют большого значения. Главное — задачи игроков на поле. Угалде сыграл на своем месте и сыграл прекрасно, как и все остальные игроки. Уверен, что все ребята провели сегодня хороший матч — они большие молодцы. Это был настоящий «Спартак». Нам не удалось одержать победу, но всех парней можно только похвалить!

— Почему решили убрать с поля Литвинова?

— Мы решили выпустить других игроков, чтобы эффективнее использовать фланги. Так же выпустили Заболотного, чтобы использовать подачи.