16 августа, 20:05

Сакич — об игре Угальде: «Он сыграл на своем месте и сыграл прекрасно»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Тренер «Спартака» Ненад Сакич поделился мнением об игре нападающего Манфреда Угальде в 5-м туре РПЛ с «Зенитом» (2:2).

— Выход Угальде в центре атаки стал ключевым для «Спартака». Согласны с тем, что именно его размещение на родной позиции принесло «Спартаку» очень многое?

— Недавно я говорил, что сами по себе цифры и схемы не имеют большого значения. Главное — задачи игроков на поле. Угалде сыграл на своем месте и сыграл прекрасно, как и все остальные игроки. Уверен, что все ребята провели сегодня хороший матч — они большие молодцы. Это был настоящий «Спартак». Нам не удалось одержать победу, но всех парней можно только похвалить!

— Почему решили убрать с поля Литвинова?

— Мы решили выпустить других игроков, чтобы эффективнее использовать фланги. Так же выпустили Заболотного, чтобы использовать подачи.

Манфред Угальде
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Ненад Сакич
  • zg

    Возможно бы и пёр....Ну и кстати Ливай не такой уж мертвый,просто не к месту пришелся...

    19.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Цена ценой, но надо и на поле Станку смотреть иногда, а не на цену игроков и судей. А на поле с первого же появления стало видно, что Гарсия полный ноль. Вот Жедсон в порядке человек, сразу всё видно, для этого не нужно пол сезона наблюдать, наигрывать, адаптировать и что там еще, это всё в пользу таких как Гарсия. Можешь играть - пожалуйста, не можешь - на банку. Здесь должно быть всё строго. Вон с Зеней убрал Гарсию, и команда поперла. Самое ужасное, что если бы не покупка этого гамна, Спартак так бы и пёр после прошлогодних 6ти побед подряд, сминая всех на своем пути. Так нет же, надо всё самим же сломать.

    17.08.2025

  • zg

    Цена вопроса,изначально,но надеюсь это прошло.

    17.08.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    "Прекрасная игра нападающего" это голы.. Знает ли об этом тренерский штаб КБ..

    17.08.2025

  • Кариока_двойка.

    А какого же хрена вы его на банке маринуете в пользу полного нуля Гарсии. Сегодня было видно, насколько это две разные команды, с Угаьльде или Гарсией. Угальде цепляется за все подряд, Гарсия же просто пустое место на поле. Разница колосальная.

    16.08.2025

  • Geyyt444

    _-Приветствуем!! Кого интересует заработок на Футбольных событиях? Есть 100% Источник по матчам! Информация не прогнозы, только 100% Инсайды! Если нужна 100% Информация, пишите; Форум - foot.forumes.ru/ (В интернете такой информации не найти)Если надоело ставить наугад... Пишите! Есть Информация по таким матчам! Только 100% Инсайды

    16.08.2025

    • Литвинов — о ничьей с «Зенитом»: «Это может стать отправной точкой»

    Станкович: «Игра «Спартака» в большинстве? Было пятиминутное затмение, уже не в первый раз»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

