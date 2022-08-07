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Кучаев — о победе ЦСКА над «Факелом»: «Очень тяжелая игра. Надо отдать должное сопернику»

Кучаев прокомментировал победу ЦСКА над «Факелом» в матче четвертого тура РПЛ
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Факелом» (4:1) в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 4:1. В составе армейцев забитыми мячами отметились Кучаев, Хесус Медина с пенальти, Федор Чалов и Хорхе Карраскаль.

«Очень тяжелая игра. Надо отдать должное сопернику. «Факел» отлично выглядел, сыграл агрессивно и с большим желанием. Мы тоже серьезно готовились, вроде неплохо начали, но быстро забить не получилось, а потом пропустили с пенальти. Были ли сомнения в победе? Нет. В перерыве внесли определенные коррективы. Понимали, что нужно добавить и продолжать гнуть свою линию. Хорошо, что получилось воплотить преимущество в голы. Конечно, приятно, что забил сам, но самое главное, что ЦСКА проявил характер и одержали волевую победу», — сказал полузащитник «СЭ».

После четырех туров РПЛ красно-синие набрали 10 очков и занимают первое место в турнирной таблице.

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Константин Кучаев
Футбол
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2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
5
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
6
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
7
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
8
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
9
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
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