Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Факелом» (4:1) в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 4:1. В составе армейцев забитыми мячами отметились Кучаев, Хесус Медина с пенальти, Федор Чалов и Хорхе Карраскаль.

«Очень тяжелая игра. Надо отдать должное сопернику. «Факел» отлично выглядел, сыграл агрессивно и с большим желанием. Мы тоже серьезно готовились, вроде неплохо начали, но быстро забить не получилось, а потом пропустили с пенальти. Были ли сомнения в победе? Нет. В перерыве внесли определенные коррективы. Понимали, что нужно добавить и продолжать гнуть свою линию. Хорошо, что получилось воплотить преимущество в голы. Конечно, приятно, что забил сам, но самое главное, что ЦСКА проявил характер и одержали волевую победу» , — сказал полузащитник «СЭ» .