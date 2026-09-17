«Оренбург» — «Краснодар»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Оренбург» и «Краснодар» сыграют в рамках 9-го тура чемпионата России в четверг, 17 сентября. Игра состоится на «Газовик Арене» в Оренбурге и начнется в 16.15 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

17 сентября, 16:15. Газовик (Оренбург)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями встречи «Оренбург» — «Краснодар» можно в нашем матч-центре. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 16.10 мск.

После восьми туров чемпионата России «Оренбург» имеет в активе восемь очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Краснодар» с 20 очками идет на первой строчке.

У «Оренбурга» из-за травм не сыграют вратарь Максим Рудаков, нападающий Максим Савельев, полузащитники Роберт Мехия и Дмитрий Васильев. Из-за перебора желтых карточек пропустят игру защитник Джон Паласиос и полузащитник Евгений Болотов, а из-за красных карточек, полученных в прошлом туре, не сыграют защитник Максим Сивис и нападающий Руслан Куль.

У «Краснодара» травмирован полузащитник Никита Кривцов.

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