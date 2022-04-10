Джикия рассказал о своем самочувствии после матча с «Арсеналом»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своем самочувствии после матча 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Арсеналом» (3:0).

«Немного лучше, спасибо большое. Реабилитация продолжается. К следующему матчу буду в хорошей форме. Хорошо, что все обошлось без серьезной травмы», — сказал Джикия.

Защитник ответил на вопрос о том, важно ли для него на каком месте в турнирной таблице идет команда.

«Для меня важно, какое место занимает команда» , — заявил он.

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. В составе хозяев дубль оформил нападающий Шамар Николсон. Еще один мяч забил полузащитник Роман Зобнин.