Денисов призвал обратиться к видеоповторам в эпизоде с удалением: «Там все наглядно»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал ничью с «Химками» (1:1) в матче 27-го тура РПЛ.

— Не удивило ли то, что Кукуляка отстранили от матчей РПЛ, а он так скоро вернулся?

— Я за этим не следил. Про судейство уже ответил.

— Такое большое количество желтых карточек. Как сильно такой стиль судейства сказывается на игре?

— Сказалась моя вторая желтая карточка, которая привела к красной. Из-за этого команде пришлось играть в меньшинстве тайм. Мы боролись, мы молодцы, но нам сегодня нужно было побеждать, у нас это не получилось.

— Мирзов сказал, что там был фол, он слышал звук.

— Есть видеоповторы, там все наглядно.

Денисов получил вторую желтую карточку в концовке первого тайма за фол на полузащитнике «Химок» Жаниу Бикеле.