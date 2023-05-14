Денисов допустил, что «Спартаку» нужно проводить судейские брифинги, как в «Торпедо»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов в разговоре с «СЭ» оценил возможность проведения судейских брифингов в клубе.

— В «Торпедо» проводят брифинги, где специальный человек рассказывает, как ведет себя тот или иной судья. Может, было бы полезно?

— Может быть, и было. Но это зависит не от того, как мы трактуем, а от того, последовательный судья или нет, от того, как он трактует.

— Вы считаете последовательным судью, который сегодня был?

— Насчет последовательности я не буду говорить, но если брать фол, там все очевидно.