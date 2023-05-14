Денисов считает, что судейство в матче с «Химками» сказалось на борьбе «Спартака» за медали

Защитник «Спартака» Даниил Денисов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о последовательности решений арбитра Евгения Кукуляка в матче 27-го тура РПЛ против «Химок» (1:1)

Денисов был удален с поля в конце первого тайма. Футболист получил вторую желтую карточку в добавленное время.

— Понимаете, почему такая непоследовательность? Многие говорят про желтую карточку Гулиева, которой не было, а в вашем случае удаление.

— Так понимаю, ВАР не может вмешаться во вторую желтую карточку, в прямую красную только. Должны были подсказать, если судья не увидел: резервный, боковой.

— Мешает ли это бороться за верхние строчки, за медали? Сейчас «Ростов», ЦСКА вырвались чуть вперед.

— Мы в любом случае всегда должны играть, несмотря на судейство, не обращаться к этому, не уповать, не жаловаться. Сегодня думаю, это сказалось.

«Спартак» располагается на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков за 27 туров. «Ростов» занимает 3-ю строчку также набрав 50 очков, но за 26 игр. ЦСКА находится на 2-й позиции с 54 очками.