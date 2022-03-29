Защитник «Спартака» Айртон прибыл в Рио-де-Жанейро

Защитник «Спартака» Лукас Айртон прибыл в Рио-де-Жанейро, для того чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с «Фламенго».

Видео прибытия футболиста в аэропорт бразильского города опубликовало издание Planeta do Futebol.

O lateral-esquerdo Ayrton Lucas acaba de desembarcar no Rio de Janeiro para realizar exames m?dicos e assinar contrato com o Flamengo.



? @geglobo | @FredHuber



pic.twitter.com/jN3QJh6ZA2 — Planeta do Futebol ? (@futebol_info) March 29, 202

Напомним, ранее стало известно, что «Спартак» может продать Айртона за 10 миллионов долларов.

В текущем сезоне футболист провел 30 матчей за московский клуб, забил один гол и сделал одну результативную передачу.