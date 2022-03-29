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Судейство

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«Такого бандитского судейства больше не встречал». Романцев — о худшей работе арбитров в матчах «Спартака»

Романцев назвал бандитским судейство на матчах «Спартака»
Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Футболисты «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олег Романцев, самый титулованный тренер в истории «Спартака», прокомментировал «СЭ» работу арбитров на матчах московского клуба.

— В свое время вам со «Спартаком» тоже довелось ощутить предвзятость со стороны УЕФА: переигровка со «Сьоном», перенос матча с «Лидсом» в Софию, судейство с «Антверпеном». Что это — совпадение или проявление особой неприязни к российскому футболу?

— Извините, но в такие совпадения я не верю. Что только не придумывали соперники, чтобы нас сломать, к каким только фокусам не прибегали! И им шли навстречу. В Черкизове перед матчем со «Сьоном» президент швейцарцев вдруг потребовал замерить высоту ворот. И когда они оказались на полтора сантиметра выше или ниже (уже и не помню), комиссар встречи дал команду играть. А после того как мы обыграли «Сьон», их владелец подал протест в УЕФА с просьбой засчитать нам поражение. Но там решили, что достаточно будет переигровки, в которой мы разгромили хитрецов.

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Непорядочно повели себя и руководители «Лидса», которые потребовали от комиссара встречи переноса матча на нейтральное поле из-за якобы непригодного газона на стадионе «Динамо». И хотя повода для этого не было, он тут же дал добро. Пришлось лететь в Софию, оплачивать перелет англичанам и их болельщикам. Все это стоило нервов и немалых денег, которых у нас особо не водилось. Но такие передряги «Спартак» только закаляли, делали крепче. И мы доказывали это победами. Что касается игры в Антверпене, то такого бандитского судейства я больше никогда не встречал. Но мы не прогибались, бились и делали все, что могли. Верю, что, оказавшись в очень непростой ситуации, не дрогнет и наш футбол, а станет только сильнее.

После 22 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» набрал 27 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Польша 1
Швеция 0
2-й тайм

1X

21%

1.36

Обе забьют - да

15%

2.20

X2

13%

1.59
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды 0
Германия 1
2-й тайм

ТБ 2.0

24%

1.38

X2

17%

1.55

ИТБ1 (1.0)

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 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
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15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
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