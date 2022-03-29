Олег Романцев, самый титулованный тренер в истории «Спартака», прокомментировал «СЭ» работу арбитров на матчах московского клуба.

— В свое время вам со «Спартаком» тоже довелось ощутить предвзятость со стороны УЕФА: переигровка со «Сьоном», перенос матча с «Лидсом» в Софию, судейство с «Антверпеном». Что это — совпадение или проявление особой неприязни к российскому футболу?

— Извините, но в такие совпадения я не верю. Что только не придумывали соперники, чтобы нас сломать, к каким только фокусам не прибегали! И им шли навстречу. В Черкизове перед матчем со «Сьоном» президент швейцарцев вдруг потребовал замерить высоту ворот. И когда они оказались на полтора сантиметра выше или ниже (уже и не помню), комиссар встречи дал команду играть. А после того как мы обыграли «Сьон», их владелец подал протест в УЕФА с просьбой засчитать нам поражение. Но там решили, что достаточно будет переигровки, в которой мы разгромили хитрецов.

Непорядочно повели себя и руководители «Лидса», которые потребовали от комиссара встречи переноса матча на нейтральное поле из-за якобы непригодного газона на стадионе «Динамо». И хотя повода для этого не было, он тут же дал добро. Пришлось лететь в Софию, оплачивать перелет англичанам и их болельщикам. Все это стоило нервов и немалых денег, которых у нас особо не водилось. Но такие передряги «Спартак» только закаляли, делали крепче. И мы доказывали это победами. Что касается игры в Антверпене, то такого бандитского судейства я больше никогда не встречал. Но мы не прогибались, бились и делали все, что могли. Верю, что, оказавшись в очень непростой ситуации, не дрогнет и наш футбол, а станет только сильнее.

После 22 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» набрал 27 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.