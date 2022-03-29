Журова: «Надо выжимать из легионеров максимум, они здесь зарабатывают хорошие деньги»

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала отъезд легионеров из российских команд.

«Сейчас есть момент для саморазвития в футболе. Если у молодежи появится больше шансов в связи с отбытием части легионеров, ребята поверят в свои силы. Возможно, будут лучше стараться. Я считаю, если легионер делится своим опытом и мастерством, помогает улучшить результаты, то это хороший легионер. Надо максимально выжить из них все, потому что получают они хорошие деньги. Но не стоит забывать, что не все такие. Например, Вик Уайлд. Его появление дало важный скачок. Недавно опять завоевал медаль. Такие легионеры мне очень нравятся», — сказала Журова «СЭ».

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ и ФНЛ приостанавливать срок действия контрактов до конца текущего сезона.