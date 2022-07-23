Погребняк назвал Федотова одним из сильнейших тренеров в России прямо сейчас

Экс-нападающий «Зенита» Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» оценил работу тренера Владимира Федотова в ЦСКА.

«Владимир очень здорово проявил себя в «Сочи». Теперь он делает тоже самое в ЦСКА. Я очень рад, что у «Зенита» появился настоящий конкурент. Считаю Федотова одним из сильнейших тренеров с российским паспортом сейчас», — сказал Погребняк «СЭ».

ЦСКА после победы над «Сочи» во втором туре РПЛ (3:0) вышел на первое место в РПЛ, в данный момент красно-синие являются единственной командой, которой удалось выиграть оба матча на старте сезона. «Сочи» с тремя очками идет на третьей строчке.

В 3-м туре ЦСКА на выезде сыграет против «Нижнего Новгорода», а «Сочи» примет дома «Ахмат».