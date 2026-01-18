Шнапцев: «Уверен на 100 процентов, что «Пари НН» подстроится под систему Шпилевского»

Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев выразил уверенность в том, что команда сумеет эффективно подстроиться под систему игры главного тренера Алексея Шпилевского.

«Я в этом уверен на 100 процентов. Если мы сейчас будем хорошо готовы физически, то сможем играть в такой футбол. В первой части сезона у нас были систематические ошибки — кто-то где-то недоглядел, где-то пенальти получился детский. Эти ошибки повторялись, хотя играли мы неплохо и в некоторых матчах выглядели лучше соперников. Но не везло. Это уже исходило от ментальности и опыта», — цитируют 21-летнего Шнапцева «Известия».

По словам футболиста, «Пари НН» не уступает многим командам РПЛ по игровым качествам, а идеи Шпилевского можно воплотить в жизнь при условии отсутствия грубых ошибок в обороне.

«Пари НН» занимает 14-е место в таблице чемпионата России — у команды 14 очков после 18 матчей.