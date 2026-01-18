Шнапцев: «Кто бы ни пришел в «Пари НН» — Боселли все равно выделяется»

Защитник «Пари НН» Максим Шнапцев ответил на вопрос по поводу последствий возможного ухода из команды нападающего Хуана Боселли.

«100 процентов мы потеряем в финальной трети, в организации моментов. Если смотреть на оборону, то где-то добавим. Появится игрок, который больше отрабатывает в плане обороны. Но в атаке точно потеряем. Кто бы ни пришел — Боселли все равно выделяется», — цитируют футболиста «Известия».

26-летний уругвайский нападающий Боселли играет за «Пари НН» с сентября 2023 года. В сезоне-2025/26 в 20 матчах он забил 10 голов. В январе 2026 года появилась информация, что он продолжит карьеру в «Краснодаре».