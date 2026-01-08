Источник: Форвард «Пари НН» Боселли перейдет в «Краснодар», Кокшаров — в обратном направлении

«Краснодар» и «Пари НН» готовят сделки по переходу нападающих, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, форвард нижегородцев Хуан Боселли продолжит карьеру в «Краснодаре». В обратном направлении отправится воспитанник «быков» Александр Кокшаров.

Боселли выступает за «Пари НН» с лета 2023 года. В этом сезоне 26-летний уругваец провел 20 матчей во всех турнирах и забил 10 голов.

В активе 21-летнего Кокшарова в общей сложности 4 гола и 1 результативная передача в 21 матче за «Краснодар».