ЦСКА опубликовал расписание всех матчей на зимних сборах

Пресс-служба ЦСКА опубликовала календарь товарищеских матчей на зимних учебно-тренировочных сборах.

22 января московская команда сыграет с «Акроном», а 25 января — с «Динамо» из Самарканда.

В феврале ЦСКА примет участие в Winline Зимнем кубке РПЛ, в рамках которого встретится с «Краснодаром» (3 февраля), московским «Динамо» (6 февраля) и «Зенитом» (10 февраля).

18 февраля армейцы проведут матч с «Ростовом», а 21 февраля — с «Локомотивом».

ЦСКА ушел на зимнюю паузу на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 36 очков за 18 матчей.