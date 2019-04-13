Защитник "Оренбурга" - о победе над ЦСКА: "Не надо впадать в эйфорию"

Защитник "Оренбурга" Сергей Терехов после победы над ЦСКА (3:2) в матче 23-го тура РПЛ поделился мнением о судействе. Он также рассказал о тактике команды на второй тайм.

– Пару слов о судействе.

– Я не знаю, что сказать по судейству. Как мне кажется, удаление было чистым, логическим – первый раз удар локтем в лицу, второй раз прыгнул двумя ногами. Понятно, что у нас не будет претензий

– Что тренер сказал после игры?



– Поздравил с победой. Сказал, что не надо впадать в эйфорию. Следующая игра с "Ростовом", нашим прямым конкурентом – надо готовиться.

– Какая музыка играла в раздевалке?



– Сейчас готовимся в тишине, каждый сам настраивается.

– Какие-то особые установки перед вторым таймом были, учитывая удаление ЦСКА?



– Нет, придерживались изначального плана

– Ваша реакция на камбек?



– На поле нет особой реакции. Нет времени удивляться – в каждую секунду матч может повернуться в другую сторону. (Константин Колмаков)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр