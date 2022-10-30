Гоцук отметился уникальным «достижением» в матче против «Крыльев Советов»
Защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук отметился уникальным достижением в матче 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:2).
Он стал первым игроком, забившим автогол, заработавшим пенальти в свои ворота и получившим красную карточку в матчах РПЛ с 2009 года (когда началась собираться подобная статистика).
В топ-5 европейских лигах аналогичным достижение отметились защитник «Саутгемптона» Ян Беднарек в 2021 году и защитник «Мальорки» Франко Руссо в 2022 году.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|1 : 2
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|0 : 1
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|2 : 1
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|2 : 2
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2
Новости