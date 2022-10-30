Гоцук отметился уникальным «достижением» в матче против «Крыльев Советов»

Защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук отметился уникальным достижением в матче 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:2).

Он стал первым игроком, забившим автогол, заработавшим пенальти в свои ворота и получившим красную карточку в матчах РПЛ с 2009 года (когда началась собираться подобная статистика).

В топ-5 европейских лигах аналогичным достижение отметились защитник «Саутгемптона» Ян Беднарек в 2021 году и защитник «Мальорки» Франко Руссо в 2022 году.