Президент «Урала» заявил, что команда должна была побеждать «Сочи»: «Подвела реализация»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 15-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

«Понравилась игра! Могли как победить, так и проиграть. «Сочи» нужен был результат, но и нам тоже. Мы сыграли хорошо, должны были побеждать. В конце матча подвела реализация, должны были реализовать 3 момента. Такие игры нравятся болельщикам. Наши, может, переживают — за 15 минут забили и пропустили. Тем не менее, получилась добротная игра», — сказал Иванов «СЭ».

В турнирной таблице «Сочи» остался на 9-м месте с 21 очком, «Урал» идет на 10-й строчке (17 очков).

В следующем туре «Сочи» примет «Спартак» 5 ноября, а «Урал» встретится на своем поле с «Локомотивом» 6 ноября.