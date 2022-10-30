«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: все голы матча РПЛ
30 октября, в воскресенье, «Крылья Советов» в Самаре одержали победу над «Нижним Новгородом» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ. В Сети появились видео голов встречи, которая прошла на «Самаре Арене».
32-я минута: гол Тимура Сулейманова
90+2-я минута: автогол Кирилла Гоцука
90+10-я минута: гол Гленна Бейла
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|
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|5
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|
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|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|1 : 2
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|0 : 1
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|2 : 1
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|2 : 2
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
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ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
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Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
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|3
|
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Торпедо М
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|1
|2
|
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Артем Мещанинов
Сочи
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