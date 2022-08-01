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Сегодня, 22:02

Кутепов во вторник вернется в общую группу «Торпедо»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Илья Кутепов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации «СЭ», защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов во вторник приступит к тренировкам в общей группе команды. В понедельник торпедовцы получили выходной после воскресной ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) в РПЛ.

Данную информацию «СЭ» подтвердил спортивный директор черно-белых Максим Ляпин.

«Да, это правда, во вторник ждем Илью в общей группе», — сказал Ляпин.

Ранее перешедший в «Торпедо» на правах свободного агента из столичного «Спартака» защитник пропустил первые три тура нового сезона РПЛ.

Таким образом, Кутепов теоретически может принять участие уже в ближайшем матче торпедовцев с «Химками», который состоится 7 августа.

Илья Кутепов
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
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 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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