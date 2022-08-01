Кутепов во вторник вернется в общую группу «Торпедо»

По информации «СЭ», защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов во вторник приступит к тренировкам в общей группе команды. В понедельник торпедовцы получили выходной после воскресной ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) в РПЛ.

Данную информацию «СЭ» подтвердил спортивный директор черно-белых Максим Ляпин.

«Да, это правда, во вторник ждем Илью в общей группе», — сказал Ляпин.

Ранее перешедший в «Торпедо» на правах свободного агента из столичного «Спартака» защитник пропустил первые три тура нового сезона РПЛ.

Таким образом, Кутепов теоретически может принять участие уже в ближайшем матче торпедовцев с «Химками», который состоится 7 августа.