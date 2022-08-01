Источник: ЦСКА купил 70 процентов прав на 20-летнего защитника «Насьоналя» Сосу

ЦСКА купил 70 процентов прав на защитника «Насьоналя» Хоакина Сосу, сообщает уругвайский журналист Гонсало Рончи.

В нынешнем сезоне 20-летний уругваец выступает на правах аренды в составе «Ливерпуля» из Монтевидео. В составе клуба он провел 19 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Соса провел 24 матче в составе юношеской сборной Уругвая.

Контракт игрока с «Насьоналем» действует до 31 декабря 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 500 тысяч евро.