Источник: ЦСКА купил 70 процентов прав на 20-летнего защитника «Насьоналя» Сосу
ЦСКА купил 70 процентов прав на защитника «Насьоналя» Хоакина Сосу, сообщает уругвайский журналист Гонсало Рончи.
В нынешнем сезоне 20-летний уругваец выступает на правах аренды в составе «Ливерпуля» из Монтевидео. В составе клуба он провел 19 матчей и отдал 1 результативную передачу.
Соса провел 24 матче в составе юношеской сборной Уругвая.
Контракт игрока с «Насьоналем» действует до 31 декабря 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 500 тысяч евро.
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|
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|3
|2
|1
|0
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|7
|
4
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|3
|2
|0
|1
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|6
|
5
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|3
|1
|2
|0
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|
6
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|
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|1
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|1
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|
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|0
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|
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|0
|2
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|
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|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
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|0
|1
|2
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|
16
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|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
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|4
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Эдуард Сперцян
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|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
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Арсен Захарян
Динамо
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|Ж
|
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Урал
|2
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Александр Черников
Краснодар
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