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Сегодня, 21:56

Источник: ЦСКА купил 70 процентов прав на 20-летнего защитника «Насьоналя» Сосу

Руслан Минаев
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ЦСКА купил 70 процентов прав на защитника «Насьоналя» Хоакина Сосу, сообщает уругвайский журналист Гонсало Рончи.

В нынешнем сезоне 20-летний уругваец выступает на правах аренды в составе «Ливерпуля» из Монтевидео. В составе клуба он провел 19 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Соса провел 24 матче в составе юношеской сборной Уругвая.

Контракт игрока с «Насьоналем» действует до 31 декабря 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 500 тысяч евро.

Источник: https://twitter.com/GonzaloRonchi/status/1554169796907786240
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