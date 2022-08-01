ЦСКА официально объявит о переходе Мойзеса в ближайшие два дня

ЦСКА официально объявит о переходе защитника «Интернасьонала» Мойзеса Барбозы в ближайшие два дня, сообщает Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что московский клуб арендует 27-летнего футболиста с обязательным правом выкупа через год.

По информации источника, бразильский защитник уже находится в Москве и прошел необходимое медобследование. Официально о его переходе ЦСКА объявит во вторник или в среду.

В нынешнем сезоне Мойзес забил два мяча и отдал две результативные передачи в 19 матчах за «Интернасьонал» во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.