Магкеев сожалеет, что «Локомотив» не смог отметить дебют Дзюбы из-за поражения «Спартаку»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил дебют нападающего Артема Дзюбы за клуб.

«Объективно второй тайм против «Спартака» был намного лучше. Если мы будем так играть, то у нас будет очень много шансов во второй игре. Поздравили Дзюбу? К сожалению, результатом не смогли. Надеюсь, во второй игре поздравим. Заслужили ничью. Но нам нужно принять этот факт и все», — сказал Магкеев «СЭ».

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля, он подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23.