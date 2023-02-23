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Магкеев — о критике Бериши: «Я посмеялся. Он наврал про установку»

Магкеев отреагировал на слова полузащитника «Ахмата» Бериши, который усомнился в футбольных качествах россиянина
Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши, который усомнился в футбольных качествах россиянина.

«Высказывание Бериши? Да, мне прислали. Я посмеялся. Что мне отвечать. У нас вторая игра в Грозном будет. Во-первых, не знаю, в каком человек сне увидел, что выиграл каждое единоборство в первой игре. Это большой вопрос. Во-вторых, он наврал про установку. У меня есть друзья, с которыми мы подкалываем друг друга. Поверьте мне, я бы узнал это довольно-таки раньше, если бы тренер такую установку давал», — сказал Магкеев «СЭ».

В этом сезоне Магкеев провел за «Локо» 18 матчей.

Бернард Бериша
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
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 - : -
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Спартак

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Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

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Олег Дмитриев

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