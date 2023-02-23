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Сегодня, 10:00

Магкеев: «Теперь мы выглядим как команда!»

Магкеев рассказал, что Галактионов изменил в «Локомотиве»
Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, что главный тренер Михаил Галактионов изменил в команде.

«Много чего изменилось. Самое главное, что мы выглядим как команда. Давайте посмотрим, что будет в следующих играх», — сказал Магкеев «СЭ».

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. На данный момент команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
Станислав Магкеев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
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Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
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 - : -
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Краснодар – Торпедо
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Владимир Сычевой

Крылья Советов

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

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