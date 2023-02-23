Магкеев: «Теперь мы выглядим как команда!»

Магкеев рассказал, что Галактионов изменил в «Локомотиве»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, что главный тренер Михаил Галактионов изменил в команде.

«Много чего изменилось. Самое главное, что мы выглядим как команда. Давайте посмотрим, что будет в следующих играх», — сказал Магкеев «СЭ».

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. На данный момент команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.