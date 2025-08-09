Защитник «Локомотива» Самошников не приехал с командой на матч против «Спартака»
Защитник «Локомотива» Илья Самошников не приехал с командой на матч 4-го тура РПЛ против «Спартака», передает корреспондент «СЭ».
7 августа «СЭ» сообщал, что футболист приступил к занятиям по индивидуальной программе.
Ранее 27-летний защитник пропустил игру против «Пари НН» в 3-м туре чемпионата России (3:2).
Самошников получил повреждение в матче 1-го тура группового турнира FONBET Кубка России против ЦСКА (1:2).
