«Локомотив» и «Спартак» встретятся в 4-м туре чемпионата России в субботу, 9 августа. Матч на «РЖД Арене» в Москве начинается в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

09 августа, 18:00. РЖД Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры «Локомотив» — «Спартак» изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Матч в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир на федеральном канале начнется в 17.00 мск, за час до стартового свистка. Ретранслировать игру в прямом эфире будут онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск».

После трех туров чемпионата России железнодорожники занимают первое место с 9 очками, их предыдущим соперником был «Пари НН» (3:2). У спартаковцев — 4 очка и 11-я строчка, в предыдущем туре красно-белые сыграли вничью с «Акроном» (1:1).