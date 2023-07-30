Защитник «Локомотива» Погостнов оценил игру команды на старте сезона

Защитник «Локомотива» Егор Погостнов оценил игру команды на старте сезона-2023/24. В первом туре РПЛ железнодорожники сыграли вничью с «Рубином» — 2:2.

«Пока неровно. Ничья с «Рубином» говорит сама за себя, хотя хорошо, что проявили характер и дважды отыгрались, уступая в счете. А кубковый матч с «Уралом» — хоть и удалось одержать победу — все равно выдался непростым для нас. Первые 20 минут были атаки около наших ворот и пропущенный нами гол. А потом считаю, что с нашей стороны была полностью перехвачена инициатива», — цитирует Погостнова «Известия».

Сегодня, 30 июля, «Локомотив» сыграет во втором туре РПЛ с «Факелом». Начало — в 17.30 мск.